افتتاح المستشفى الميداني الاماراتي المخصص لمرضى كوفيد 19

غزة-الرأي

افتتحت وزارة الصحة صباح اليوم المستشفى الميداني الاماراتي والمخصص لتقديم الرعاية الطبية لمرضى كوفيد 19، بدعم كريم من دولة الامارات العربية المتحدة ، وبمتابعة من قيادة التيار الوطني الاصلاحي في حركة فتح ، حيث جرت مراسم الافتتاح بحضور وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش ، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد ، ووزير الصحة الأسبق د. جواد الطيبي ، والقيادي في حكة فتح د. سفيان أبو زايدة ، وجمع غفير من قيادات العمل الوطني والوجهاء والشخصيات المجتمعية وكوادر وزارة الصحة .



بدوره، عد د. ابو الريش المستشفى الجديد تتويجا للجهود الممتدة والدعم المتواصل من دولة الامارات ، ونحن نعيش ذروة الموجة الرابعة يأتي هذا الافتتاح في الوقت المناسب لتدعيم قدرات وزارة الصحة وتعظيم الجهوزية لتقديم الرعاية الطبية لمرضى كوفيد 19 ، كما سيتيح هذا المستشفى المجال لاستمرار الخدمات الأخرى بشكل كامل دون الاضطرار الى ايقافها ،مشيرا الى اهمية المستشفى في الوقت الذي يتواصل الحصار على قطاع غزة ومنع الاحتلال دخول عديد الاجهزة الطبية التشخيصية .



وعبر د. ابو الريش عن شكره وتقديره الى كل من يقف الى جانب الانسان الفلسطيني ، خاصا بالشكر امارات الخير على هذا الدعم الكريم والى قيادة التيار الاصلاحي في حركة فتح على متابعة تنفيذ هذا المشروع ، والى كافة الفرق الهندسية والادارية والفنية في وزارة الصحة على جهدهم المتواصل .



الى ذلك تحدث القيادي في حركة فتح د. ابوزايدة عن التدخلات الاغاثية من دولة الامارات العربية في كافة القطاعات خاصة الصحية منها ، والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا .



من جهته ،أشاد د. الطيبي بالدعم الاماراتي اللامحدود والذي شمل عناوين متعددة وشرائح مختلفة في قطاع غزة ساهمت في التخفيف من المعاناة التي فرضها الحصار ، متمنيا أن يكون المستشفى داعما في عمل الطواقم الطبية .

