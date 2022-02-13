الإعلام الحكومي يطالب بمقاطعة دولية لإذاعات الاحتلال التحريضية

غزة - الرأي:

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن شعارات "اليونسكو" المخصص اطلاقها خلال اليوم العالمي للإذاعة يتنافى كلياً مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير واعتداءات ضد الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية سيما الإذاعات.

وطالب المكتب في بيان له اليوم الأحد، "اليونسكو" واتحادات الإذاعة الدولية والإقليمية بمقاطعة الإذاعات الإسرائيلية كونها تبث التحريض والعنصرية وتروج أكاذيب الاحتلال، وتصدر الاتهامات الباطلة ضد مؤسساتنا الإعلامية.

ويحيي العالم اليوم الموافق 13 فبراير/شباط ، يوم الاذاعة العالمي الذي أقرته منظمة اليونسكو، وبدأ احيائه منذ عام 2011م.

وناشد المكتب الإذاعات الوطنية ببث روح الوحدة الوطنية والتأكيد على هويتنا الفلسطينية ومقدساتنا وحدودنا التاريخية، وأن تؤسس لثقافة إيجابية لا تستند للغة الإقصاء والإلغاء، وأن تروج لثقافة الوحدة الكامل الممزوجة بأدب الاختلاف، بعيدا عن لغة الفرقة وتغليب المصالح السياسية أو الاقتصادية الخاصة.

ووجه المكتب الإعلامي التحية لكافة الإذاعات الفلسطينية العاملة في كل فلسطين التاريخية والتي تناضل من أجل إثبات حقها وحدودها وانتماءها في ظل ما يعصف بها من مخططات دنيئة تهدف لاختزالها أرضا وحبا.

وأكد في هذا اليوم على كامل الدعم والثقة بالإذاعات الفلسطينية التي ما فتئت تقوم بدورها الاعلامي والوطني بمهنية عالية، رغم الكثير من المعوقات والانتهاكات التي طالت عددا كبيراً من مقراتها وطواقهما، في ظل عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" وما تبعه من حصار ومؤامرة صفقة القرن المشؤومة على شعبنا، للحد من إيصال صوت الحق الفلسطيني.

كذلك وجه المكتب التحية لكافة الطواقم الصحفية القائمة على رأس عملها في الاذاعات الفلسطينية في المناطق المحاصرة، والمناطق المحتلة، وفي الشتات وهي تمارس دورها المهني رغم كل الظروف والتحديات الراهنة.

وعبر المكتب عن تقديره لجهد منظمة "اليونسكو" واعتبارها لهذا اليوم كيوم رسمي للاحتفال بالإذاعات حول العالم بمبادرة الأكاديمية الإسبانية للإذاعة، والذي يشكل فرصة لدعم المؤسسات الفلسطينية التي تتعرض لإرهاب الاحتلال بشكل يومي، واقتحامات متكررة، ونهب معدات، وقرصنة وتشويش على الأثير، وفرض أوامر تعسفية بالإغلاق، واعتقال الصحافيين، واستهدافهم واستهداف مؤسساتهم ضاربين بعرض الحائط المواثيق الدولية التي توفر الأمان والحماية للطواقم الصحفية أينما كانوا، واستمرار ممارسة التحريض القاتل على الاعلام الفلسطيني.

ووجه التحية للمنابر الإذاعة العربية والعالمية الشريفة والعادلة، والمؤسسات والاتحادات الدولية التي تساند قضيتنا العادلة في كل المحافل، وتشاركنا العمل من أجل رفض الاحتلال وممارساته بحق وسائل الاعلام.