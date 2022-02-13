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سلطة المياه تجتمع مع لجنة زكاة الرمال الشمالي وبلدية غزة

13 شباط / فبراير 2022 10:37

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غزة-الرأي

اجتمعت سلطة المياه وجودة البيئة مع بلدية غزة ولجنة زكاة الرمال الشمالي، حيث اجتمع مدير عام وحدة مصادر المياه م.مازن البنا لامكانية قيام لجنة الزكاة بتوفير تمويل لحفر بئر مياه جديد.
واعتبر م.مازن البنا أن الاجتماع يأىتي في خطوة توفير تمويل لحفر بئر مياه جديدة في المنطقة المحيطة لبركة الشيخ رضوان لتزويد معسكر الشاطئ بالمياه للأغراض المنزلية.
كان الاجتماع بحضور كلا من مدير دائرة المياه في بلدية غزة م.طالب صيام، ومدير لجنة زكاة الرمال الشمالي محمود عنبر ومنسقة المشاريع باللجنة صابرين المبيض.
في نهاية اللقاء شكر م. مازن البنا لجنة الزكاة لاستعدادها دراسة الموضوع و لجهودها في التخفيف من ازمة المياه في مدينة غزة و تحسين خدمة المياه المقدمة للمواطن كما و نوعا.
 

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