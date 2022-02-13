الإدارة العامة للرقابة على الهيئات المحلية تتابع مهامها باقفال حسابات البلديات

غزة-الرأي

قامت الإدارة العامة للرقابة على الهيئات المحلية بمتابعة مهامها بإقفال حسابات الهيئات المحلية لعام 2021م.

بدوره، شرع مدير دائرة الرقابة المالية أ. طارق بركات، بالبدء بإقفال الحسابات في محافظة غزة، بعد الانتهاء مؤخرا من محافظة الشمال، فتم العمل في بلدية المغراقة، وبلدية الزهراء.

من جهتهم ،رحب رؤساء البلديات (أ. نضال أبو كميل، رئيس بلدية المغراقة) ، ( م. مروان حمد، رئيس بلدية الزهراء) بطاقم الرقابة وكانت تعليماتهم للموظفين بتسهيل المهام لانجاز اقفال الحسابات.

وأوضح بركات أنه شرع باقفال حسابات عام 2021م حسب الأصول ووفق النماذج المعدة لذلك، كما سيتم البدء لاحقا بمراقبة أداء جميع الدوائر والأقسام وتحديد الانحرافات المالية وتوجيه المختصين لتجاوزها ومعالجتها.

