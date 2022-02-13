شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 13000 شيكل

غزة-الرأي

أنهى قسم حل النزاعات بوحدة العلاقات العامة والإعلام بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلافات مالية بين عدد من المواطنين بلغت قيمتها 13080 شيكل على إثر معاملات تجارية ومالية بينهما.

وقال المقدم رائد عبد العال من قسم حل النزاعات بوحدة العلاقات العامة قسم "إن القسم استدعى أطراف الخلاف وهم المشتكي "ت. ع " والمشكو ضده " م، الاستماع إلى بيّناتهما حول الخلاف المالي، والعمل على إنهائه بالطرق الودّية".

وأوضح المقدم عبد العال أن قسم حل النزاعات تمكن من إنهاء الخلاف القائم بين الطرفين عبر التعهد بدفع المبلغ بنظام الأقساط من خلال تعهدات مُلزمة.

وأكد العقيد حجاج الجبالي "أن العلاقات العامة تبذل كل ما تستطيع من جهود لخدمة المواطنين وحل الخلافات بينهم وفق القانون بعد تكليف العلاقات العامة بحلها من الجهات المختصة"