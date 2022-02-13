"الخارجية" تستعرض أبرز إنجازاتها خلال 2021

غزة - الرأي

استعرضت وزارة الخارجية في غزة، اليوم الأحد، أبرز إنجازاتها التي حققتها خلال عام 2021 الماضي.

وقال مدير التدريب الدبلوماسي بالوزارة أحمد دلول، خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، إن الوزارة نجحت بتسويق 51 حافظة مشروع العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد حقائب تجمع كل المشاريع الحكومية التي تحتاج إلى تمويل خارجي.

وأضاف دلول، أن الوزارة ساهمت في تذليل العقبات التي تواجه المشاريع الدولية في قطاع غزة، وذلك عبر المشاركة في اللجان الحكومية المختصة أو الاتصال مع الجهات صاحبة العلاقة، موضحا أن الوزارة قامت بمتابعة بعض المنح والمشاريع الدولية المتعثرة نتيجة إشكالية معينة أو سوء تفاهم بين بعض المؤسسات الحكومية والأطراف المانحة.

وذكر أن الوزارة عملت على توفير العديد من المنح الدراسية في تخصصات مختلفة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) للموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية سنوياً، مبينا أن الوزارة حصلت العام الماضي على 6 منح دراسية، وقامت بتسهيل سفر 41 من الحاصلين على المنح الدراسية وذويهم لعام 2020.

وفي مجال التدريب الدبلوماسي، أوضح دلول، أن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة خلال عام 2021 من أبرزها:

1- دورة في اللغة الانجليزية المتخصصة في التعاون الدولي خلال يناير 2022 بواقع 80 ساعة.

2- تنفيذ دورة أخرى في التأهيل الدبلوماسي والتعاون الدولي فبراير 2022 بواقع 200 ساعة.

3- عقد دورة متخصصة في إدارة المشاريع وكتابة مقترحات المشاريع لمدة 70 ساعة تدريبية.

4- عقد العديد من الدورات التدريبية خلال العام الماضي، في اللغة الإنجليزية وكشف التزوير والبروتوكول والاتيكيت وأساسيات العلاقات الدولية وغيرها.

وفيما يتعلق بعمل وحدة الشؤون القنصلية والرعايا، بين دلول، أن الوحدة اهتمت بفحص وتدقيق المستندات الواردة إلى غزة أو الصادرة منها على اختلاف طبيعتها، لافتا إلى أن الوحدة تمثل البوابة الرسمية للسلم المجتمعي والأهلي من خلال منع دخول أي مستند مزور إلى داخل قطاع غزة وتحويل حامله إلى النائب العام.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتصديق على أكثر من 20200 وثيقة خلال العام الماضي، منها حوالي 4350 وكالة وإقرار شخصي، و1500 شهادة ثانوية عامة أو جامعية، و560 عقد زواج وطلاق، فيما بلغت عدد حالات التزوير 20 حالة.

وأفاد دلول، بأن الوزارة قامت بتفعيل دائرة الرعايا الأجانب وقمنا ببناء قاعدة معلومات خاصة بهم تمهيداً لمتابعة قضاياهم بالتعاون مع الجهات المختصة في قطاع غزة، منوهةً إلى أنه يتوفر لديها أسماء المئات من الرعايا الأجانب.

وفي مجال عمل الوزارة عبر المعابر، أوضح أن الوزارة تختص بفئة الدبلوماسيين أي الأشخاص الذين الجوازات الدبلوماسية (السفراء والقناصل وغيرهم) وكذلك بالموظفين الأمميين الذين يحملون الجوازات الخاصة، وكذلك أي شخص يريد الدخول إلى غزة فيتوجب عليه التنسيق عبر برنامج إلكتروني متوفر على موقع وزارة الخارجية، بحيث يضع فيه كافة المعلومات الشخصية قبل حصوله على تصريح الدخول إلى غزة.

وبين دلول، أن الوزارة لها دور بارز في تنسيق مرور الدبلوماسيين والموظفين الدوليين عبر منفذ بيت حانون، حيث تم إنشاء قاعة كبار الزوار وهي قاعة تابعة لوزارة الخارجية، ولدى الوزارة عدد من الموظفين يعملون في منفذ بيت حانون بهدف متابعة قضايا الدبلوماسيين الميدانية، بالإضافة لحركة الوفود التضامنية عبر معبر رفح البري.

وأشار إلى أن الوزارة قامت باستثمار نافذة التنسيق الإلكترونية وقاعة كبار الزوار لتعريف الزوار بالأوضاع السياسية والاقتصادية وإيصال المواقف السياسية، وكذلك التعرف على أنشطة ومشاريع المنظمات الدولية والمشاريع الممولة عبر البعثات الدبلوماسية.

وقال دلول، إن الوزارات أشرفت على دخول 1409 شخصاً دولياً من منفذ بيت حانون، و410 شخصاً من معبر رفح الحدودي.

فيما يتعلق بعمل مركز المعلومات الدبلوماسي، ذكر أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد مركز للمعلومات الدبلوماسية، يشمل معلومات نموذجية عن جميع دول العالم وكيفية الاستفادة المثلى منها، وكذلك تفعيل مراكز الضغط قي تفعيل برامج المقاطعة BDS، وتشمل كذلك أخبار الجاليات الفلسطينية والمغتربين وهمومهم ومشكلاتهم، ومن المتوقع الانتهاء من النسخة الاولية من البرنامج المحوسب في النصف الثاني من 2022.

وفي مخاطبة السفارات والجهات الدولية، أضاف دلول، أن الوزارة قامت بإصدار وتعميم البيانات الصحفية على ممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، حيث بلغ عدد البيانات 48 بياناً صحفياً خلال العام الماضي.

وبين أنه تم انجاز قائمة اتصال عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتس أب بهدف إرسال التعميمات الصحفية والإحصاءات والاحتياجات الحكومية.

وحول لقاءات وزيارات واجتماعات مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، أفاد دلول، بأن الوزارة استقبلت 212 من الدبلوماسيين أو الذين يعملون مع مؤسسات دولية عاملة في قطاع غزة، ومنحت تسهيلات لتسجيل 5 مؤسسات أجنبية.

وبين أن الوزارة شاركت في 111 اجتماعاً خارج الوزارة مع وزارات أخرى أو مع مؤسسات محلية ودولية، كما استضافت 101 اجتماع داخل مقرها، و23 زيارة رسمية لمؤسسات حكومية أو مؤسسات دولية، و23 ورشة عمل خارج مقرها.

وبشأن إصدار أوراق سياسية وبيانات صحفية وتقارير دورية، أوضح دلول، أن الوزارة قامت بإعداد عشرات الأوراق السياسية والبيانات الصحفية خاصة في ظل الاحداث الاستثنائية التي مر بها قطاع غزة في ظل الاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني، بالإضافة للتركيز على الاحتياجات الإنسانية للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وتمثلت هذه الإصدارات في:

1 - إعداد الأوراق السياسية (تقدير موقف) بشكل دوري وعمل الدراسات السياسية والدبلوماسية ذات العلاقة، وعددها 63 ورقة.

2 - إصدار بيانات صحفية تخص الشأن الفلسطيني، وعددها 48 بياناً صحفيا.

3- رصد المنح المساعدات والتعهدات المقدمة للأراضي الفلسطينية عبر كافة الأطراف (مثل خطة الاستجابة الإنسانية أو المنح عبر الدول والصناديق السيادية) واعداد تقرير دوري شهرياً وسنوياً.

4- عمل خارطة تمويل، لفهم طبيعة المشاريع التي يقوم الممولون بتمويلها، وذلك من خلال رصد المشاريع التي تم تمويلها في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات العشر الأخيرة.

5- إصدار تقرير خاص بحملة المقاطعة الدولية BDS، وكذلك تقرير دوري خاص بأخبار الجاليات في الخارج.

وبشأن عمل الترجمة، بين أن الوزارة تقوم بترجمة العديد من الوثائق والبيانات الصحفية والتقارير المعلوماتية إلى اللغة الإنجليزية والعكس، وتقوم بإرسال مراسلاتها الدبلوماسية الدولية ومقترحات المشاريع المراد تسويقها عبر المنظمات الدولية والسفارات والقنصليات العاملة لدى دولة فلسطين، موضحا أن الوزارة قامت بترجمة حقائب المشاريع لجميع الوزارات وتقارير متخصصة لعدد منها.

وحول عمل اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود وكسر الحصار، ذكر أن الوزارة قامت بتأسيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود في عام 2008م، وعملت اللجنة على استقبال أكثر من 390 وفداً تضامنياً، بإجمالي أكثر من 7826 متضامناً، مبينا أن الوزارة تترأس في الوقت الحالي نائب رئيس اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود وكسر الحصار بناءً على التشكيلة الأخيرة الخاصة باللجنة.