"شرطة البلديات" تتلف فواكه ولحوم فاسدة بخانيونس

غزة-الرأي

أتلفت دائرة شرطة البلديات بمحافظة خان يونس بالتعاون مع مفتش الصحة ببلدية المحافظة 497 كيلو من الفواكه واللحوم الفاسدة خلال جولةٍ ميدانية على الأسواق بالمحافظة.

وفي التفاصيل؛ أوضح مدير شرطة بلديات محافظة خان يونس المقدم طلعت عصفور أنه وخلال جولة برفقة مفتش الصحة ببلدية خان يونس، تم ضبط كمية تقدر بـ "182" كيلو موز وأفوكادو فاسد ضُبِط بسوق السكة الشعبي.

وبيّن المقدم عصفور أنه خلال مهمة أخرى تم ضبط "315" كيلو لحم حبش، في محل المواطن " ن.ع" أثناء عرضها للبيع وعليها علامات الفساد الظاهري .

وأكد المقدم عصفور أنه وبقرار من مفتش الصحة وبرفقة قوة من شرطة الدوريات تم إتلاف الكمية المضبوطة في مكب النفايات الخاص بالبلدية، وإحالة الملف للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.