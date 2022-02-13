وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تستعرض أبرز إنجازاتها خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 13000 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للرقابة على الهيئات المحلية تتابع مهامها باقفال حسابات البلديات وكالة الرأي الفلسطينية 11 وفاة و1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية اقتحام أقسام معتقلي "عوفر" و"مجدو" والاعتداء على الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تجتمع مع لجنة زكاة الرمال الشمالي وبلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الإعلامي يطالب بمقاطعة دولية لإذاعات الاحتلال التحريضية وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى مستمرون من التصعيد ضد سياسات مصلحة السجون وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح المستشفى الميداني الاماراتي المخصص لمرضى كوفيد 19 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

"شرطة البلديات" تتلف فواكه ولحوم فاسدة بخانيونس

13 شباط / فبراير 2022 10:52

11
11

غزة-الرأي

أتلفت دائرة شرطة البلديات بمحافظة خان يونس بالتعاون مع مفتش الصحة ببلدية المحافظة 497  كيلو من الفواكه واللحوم الفاسدة خلال جولةٍ ميدانية على الأسواق بالمحافظة.

وفي التفاصيل؛ أوضح مدير شرطة بلديات محافظة خان يونس المقدم طلعت عصفور أنه وخلال جولة برفقة مفتش الصحة ببلدية خان يونس، تم ضبط كمية تقدر بـ "182" كيلو موز وأفوكادو فاسد ضُبِط بسوق السكة الشعبي.

وبيّن المقدم عصفور أنه خلال مهمة أخرى تم ضبط "315" كيلو لحم حبش، في محل المواطن " ن.ع" أثناء عرضها للبيع وعليها علامات الفساد الظاهري .

وأكد المقدم عصفور أنه وبقرار من مفتش الصحة وبرفقة قوة من شرطة الدوريات تم إتلاف الكمية المضبوطة في مكب النفايات الخاص بالبلدية، وإحالة الملف للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مجتمع الأقصى تميز في التعليم الالكتروني وإقبال على برامجها التكنولوجية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟