"شرطة المكافحة" تختتم دورةً تخصصية لعدد من ضباطها

غزة-الرأي

اختتم المعهد التدريبي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة عرفات للشرطة، دورةً تخصصية بعنوان: "المقدمة العامة لأعمال مكافحة المخدرات" بمشاركة عددًا من ضباطها في إطار تطوير الكادر البشري.

بدوره، قال مدير المعهد التدريبي بالمكافحة المقدم علي أبو غالي: "أن إدارة المكافحة تسعى بكل طاقتها لإعداد برامج تخصصية تهدف إلى الارتقاء بالكادر البشري وزيادة كفاءته بما يحقق الجودة في العمل, مضيفًا أن البرامج التخصصية القادمة ستكون ذات فعالية وأكثر تميزًا".

من جانبه، أوضح المقدم أشرف انطيز مدير دائرة التخطيط والتوعية بالمكافحة، أن الدورة ضمّت عددًا من المحاور المتعلقة بأصول التحقيق، خلال مهام ضبط المخدرات والأصول الفنية المتبعة وفق القانون ومحاور أخرى, بواقع "30" ساعة تدريبية.

وبيّن المقدم انطير أن دائرة التخطيط والتطوير تواصل جهودها في كافة البرامج التدريبية والتخصصية التي من شأنها تعزيز وتطوير عمل ضباط وأفراد شرطة المكافحة لمواكبة العالم الخارجي.