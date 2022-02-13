الأوقاف تطلق برنامج دبلوم الأئمة والخطباء

غزة- بسام العطار- الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية-وحدة التعليم الشرعي-اليوم الأحد، برنامج دبلوم الأئمة والخطباء، على مستوى محافظات القطاع، لتأهيل الأئمة والخطباء للنهوض بالرسالة الدعوية في المساجد والمجتمع.

وأوضح وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا أن هذا الدبلوم يستهدف الارتقاء بأداء الأئمة والخطباء في الجوانب المعرفية والمهارية المتعلقة بعملهم، وتمليك مفاتيح العلم المتعددة، وكيفية تعامل الداعية والواعظ والإمام مع القرآن ومع ميراث السنة، والتاريخ الإسلامي.

وبين الأغا لـ"الرأي" اليوم الأحد، أن آثار هذا الدبلوم ستظهر قوة وجودة وترتيباً وإنتاجاً، في الأداء الديني والدعوي المنبري، عند كافة المنتسبين لوزارة الأوقاف.

ومن جانبه نوه رئيس قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف غزة، محمد قنيطة لـ"الرأي"، أن مدة الدبلوم عام واحد مكون من ثلاث فصول دراسية، مدة الفصل الواحد 15 أسبوعاً، بمعدل يومين في الأسبوع الواحد، يتخللها أربع محاضرات.

وأوضح أن البرنامج يلتحق به 50 خطيباً من خطباء غزة، لافتاً أنه وفي نهاية البرنامج سيتم منح كل طالب ملتحق بهذا البرنامج، بتكليفات متغيرة، بالإضافة لاختبار النظري.

وذكر قنطية أن الدبلوم سيعمل أيضاً على تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، للنهوض بالرسالة الدعوية المسجدية والمجتمعية.

من جهته أكد الطالب خالد عياد أحد المشاركين في البرنامج، أن هذا الدبلوم سيعمل على زيادة وإثراء المعلومات الدينية والفقهية، وإيصال رسالة وزارة الأوقاف الدعوية لدى عموم الناس ورواد المساجد.

أما عبد الله دلول أحد الملتحقين بالدبلوم، قدم شكره للوزارة على سعيها الدؤوب لتطوير وتأهيل الكادر الذي يعمل لديها، وضمن جهودها المستمرة والمثمرة، من خلال عقد مثل هذه الدورات التي يتم فيها التو اصل بشكل مباشر مع الدعاة والأئمة، لمواكبة العلم الحديث، والأحداث الجارية في المنطقة.