وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في السجون: المعركة مع الاحتلال لا زالت مستمرة وكالة الرأي الفلسطينية المتطرف بن غفير يعيد افتتاح مكتبه في حي الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم أحد موظفيها لبلوغه سن التقاعد. وكالة الرأي الفلسطينية بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية صحة غزة..جهود تسابق الزمن لاحتواء كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق برنامج دبلوم الأئمة والخطباء وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة المكافحة" تختتم دورةً تخصصية لعدد من ضباطها وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة البلديات" تتلف فواكه ولحوم فاسدة بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تستعرض أبرز إنجازاتها خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 13000 شيكل
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تطلق برنامج دبلوم الأئمة والخطباء

13 شباط / فبراير 2022 11:00

غزة- بسام العطار- الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية-وحدة التعليم الشرعي-اليوم الأحد، برنامج دبلوم الأئمة والخطباء، على مستوى محافظات القطاع، لتأهيل الأئمة والخطباء للنهوض بالرسالة الدعوية في المساجد والمجتمع.

وأوضح وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا أن هذا الدبلوم يستهدف الارتقاء بأداء الأئمة والخطباء في الجوانب المعرفية والمهارية المتعلقة بعملهم، وتمليك مفاتيح العلم المتعددة، وكيفية تعامل الداعية والواعظ والإمام مع القرآن ومع ميراث السنة، والتاريخ الإسلامي.

وبين الأغا لـ"الرأي" اليوم الأحد، أن آثار هذا الدبلوم ستظهر قوة وجودة وترتيباً وإنتاجاً، في الأداء الديني والدعوي المنبري، عند كافة المنتسبين لوزارة الأوقاف.

ومن جانبه نوه رئيس قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف غزة، محمد قنيطة لـ"الرأي"، أن مدة الدبلوم عام واحد مكون من ثلاث فصول دراسية، مدة الفصل الواحد 15 أسبوعاً، بمعدل يومين في الأسبوع الواحد، يتخللها أربع محاضرات.

وأوضح أن البرنامج يلتحق به 50 خطيباً من خطباء غزة، لافتاً أنه وفي نهاية البرنامج سيتم منح كل طالب ملتحق بهذا البرنامج، بتكليفات متغيرة، بالإضافة لاختبار النظري.

وذكر قنطية أن الدبلوم سيعمل أيضاً على تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، للنهوض بالرسالة الدعوية المسجدية والمجتمعية.

من جهته أكد الطالب خالد عياد أحد المشاركين في البرنامج، أن هذا الدبلوم سيعمل على زيادة وإثراء المعلومات الدينية والفقهية، وإيصال رسالة وزارة الأوقاف الدعوية لدى عموم الناس ورواد المساجد.

أما عبد الله دلول أحد الملتحقين بالدبلوم، قدم شكره للوزارة على سعيها الدؤوب لتطوير وتأهيل الكادر الذي يعمل لديها، وضمن جهودها المستمرة والمثمرة، من خلال عقد مثل هذه الدورات التي يتم فيها التو اصل بشكل مباشر مع الدعاة والأئمة، لمواكبة العلم الحديث، والأحداث الجارية في المنطقة.

5 7 6 4 3 2 1.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟