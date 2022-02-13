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التنمية الاجتماعية تكرم أحد موظفيها لبلوغه سن التقاعد.

13 شباط / فبراير 2022 11:31

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غزة-الرأي

كرمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للمديريات أحد موظفي مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة شمال غزة الزميل اسامة قاسم لبلوغه سن التقاعد
وشارك في التكريم كلا من أ. إيمان شرير مدير مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة شمال غزة وأ. حازم فضل جعفر مدير دائرة تنسيق ومتابعة المديريات وأ. محمد الكحلوت مدير المكتب الفرعي , ورؤساء الأقسام والموجهين المهنيين و طاقم موظفي مديرية التنمية الاجتماعية - شمال غزة
وفي بداية الإحتفال رحبت شرير بالوفد المشارك بتكريم الزميل المتقاعد وأثنت عليه وعلى فترة عمله،
من جهته، شكر جعفر موظفي مديرية التنمية الاجتماعية على الجهود المقدرة التي مارسوها ويمارسونها في خدمة سكان محافظة شمال غزة لاسيما الجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال المنخفضات الجوية الأخيرة
وفي سياق متصل، أشاد جعفر بالزميل المتقاعد وبعمله المتفاني طوال سنوات عمله وتنقله ما بين الأقسام والمكاتب والأعمال المختلفة متقدما له بأجمل عبارات الثناء والعرفان للفترة التي قضاها ضمن فريق عمل مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة شمال غزة
واختتم الاحتفال بتقديم دروع تكريمية و هدايا للموظف بمناسبة بلوغه سن التقاعد.
 

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