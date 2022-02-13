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الاقتصاد تجري جولات ميدانية على مطابع ومصانع الدهان

13 شباط / فبراير 2022 12:26

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غزة-الرأي

نظم قسم الصناعات التحويلية بدائرة الرقابة الصناعية بوزارة الاقتصاد جولات ميدانية على مطابع ومصانع الدهان.
ودعت الدائرة المنشآت الى ضرورة العمل ضمن السلامة المهنية وإتمام إجراءات التراخيص ،وشملت الجولة متابعة إعادة تدوير البلاستيك لصناعة الخراطيم البلاستيكية .
وفي سياق متصل ،قام قسم الصناعات المعدنية والحرفية بدائرة الرقابة الصناعية في الوزارة بتنظيم جولات ميدانية على مجموعة من المنشآت والمصانع بغرض اتمام إجراءات منح الترخيص الصناعي وتجديد الرخص الصناعية.
وتابعت الطواقم محاضر التحفظ على المعابر ومتابعة الفحوصات الفنية .
 

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