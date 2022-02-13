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رئيس بلدية دير البلح يعقد لقاءً مع أقسام البلدية لبحث تطوير العمل

13 شباط / فبراير 2022 12:35

الوسطى- الرأي

عقد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو اجتماعاً مع موظفي أقسام الجباية وخدمات الجمهور والحرف والمهن والتنظيم لبحث سبل تطوير أداء العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس البلدية مع دوائر وموظفي البلدية للاطلاع على سير العمل والتحديات التي تواجههم وسبل تذليلها للارتقاء بالعمل البلدي.

وأشاد بجهود الموظفين وحرصهم على تقديم الخدمات بالشكل الذي يرضي المواطن، وعملهم بروح الفريق الواحد لضمان تقديم الخدمات.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات العمل والبرامج الالكترونية التي يتم العمل من خلالها ومدى فعاليتها لتسهيل العمل وتحسين الجودة.

وعبر موظفي البلدية عن تقديرهم لهذا اللقاء الذي يعزز العلاقة بين الموظفين والإدارة ويساهم في رفع الروح المعنوية للموظفين من خلال الاستماع إلى احتياجات العمل بما ينعكس على تقديم الخدمات بالشكل الأفضل ويحقق المصلحة العامة.

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