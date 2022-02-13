"ابن رشد الثانوية" بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في الكيمياء

الوسطى- الرأي

نفذت مدرسة ابن رشد الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى درساً توضيحياً في مبحث الكيمياء للصف العاشر الأساسي، بعنوان "عسر الماء" من تنفيذ المعلمة أ. نسرين صلاح وبحضور المشرف التربوي أ. هشام حمدان ومديرة المدرسة أ. إنعام البحيصي وعدد من المعلمات في المدرسة والطالبات.

ووظفت المعلمة صلاح عدد من استراتيجيات التعلم النشط وأسلوب البحث العلمي والتعليم التعاوني، ومهدت للدرس باستخدام استراتيجية الكلمات المتقاطعة كما وظفت المعلمة العرض التقديمي باستخدام البوربوينت ومقاطع الفيديو وكذلك أدوات المختبر العلمي في تنفيذ التجارب الخاصة بالدرس وفعلت التقويم بأنواعه وأساليب التعزيز المختلفة.

مديرة المدرسة رحبت بالحضور وأثنت على جهد المعلمة نسرين صلاح، معتبرة أن هذا الدرس التوضيحي يأتي ضمن خطة المدرسة لتطوير وتنويع الأساليب التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتبسيط شرح موضوعات المنهاج خاصة في المواد العلمية ومنها مبحث الكيمياء.