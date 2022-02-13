الإعلام الحكومي يختتم دورة بعنوان" فن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي"

غزة-الرأي

اختتم المكتب الإعلامي الحكومي وبالتعاون مع مؤسسة إبداع ومركز إعلام جنوب غزة دورة تدريبية بعنوان " فن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي" لعدد من نشطاء الإعلام.

بدوره، قال الصحفي عبد الله كرسوع ممثلاً عن المكتب الإعلامي الحكومي إن مواقع التواصل كثيراً ما تُوصف بأنها أرض خصبة لانتشار الشائعات، ولا بد من التحلي بالمسؤولية الاجتماعية عند نقل الأخبار وضرورة استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وشدد على أن قوة الإعلام الجديد تنبع من كونه حر المصدر وغير مرتبط بزمان ويرتكز في مصدر المعلومة على المواطن نفسه، "ومن مواطن القوة تلك كان الضعف" بعد أن أصبحت المصداقية على شفا جرف انهار، بعدما استخدمه الكثير بالترويج للشائعات وأفكار تياراتهم وأحزابهم بأخبار مزيفة وأفكار مغلوطة.

ودعا رواد الإعلام الجديد إلى ضرورة التأكد من مصدر المعلومة قبل القبول بأي طرح أو خبر، وإلا يستحسن إدراج ما نشره تحت بند "الاستنتاج والتحليل، وليس الخبر والمعلومة، حتى لا يسهموا في الترويج لإشاعات الآخرين وأفكارهم الخاطئة.

من جانبه، أكد أحمد الداية مرجعية الإعلام في منطقة جنوب غزة على أهمية تطوير الجيش الالكتروني وذلك لنصرة القضية الفلسطينية ودعم سياسات الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث مسؤول الإعلام الجديد صلاح ماضي عن حجم الجهد الكبير الذي يبذله نشطاء جنوب غزة في إيصال رؤية الحركة والدفاع عنها على مواقع التواصل الاجتماعي

من جانبه قال عبد الرحمن الحسيني مسؤول التمنية البشرية إبداع جنوب غزة أن مثل هذه الدورات لها أهمية في جعل الجيش الالكتروني لديه القدرة على الحوار والوصول لدرجة الإقناع.

