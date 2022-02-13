الإعلام الحكومي يفتتح دورة في الصحافة الرياضية لطلاب الإعلام

غزة-الرأي

افتتحت دائرة التدريب بالمكتب الإعلامي الحكومي اليوم دورة تدريبية في الصحافة الرياضية والتي تستهدف طلاب وخريجي الإعلام من مختلف الجامعات الفلسطينية،

ويحاضر في الدورة الإعلامي الرياضي مهند دلول، بواقع 5 لقاءات تدريبية عملية ونظرية.

وقال وسام رضوان مدير التدريب أن هذه الدورة هي أولى الدورات التدريبية التي ينفذها المكتب خلال عام 2022، والتي تستهدف هذه الفئة، مشيرا إلى أن دائرة التدريب أعدت خطة تدريبية متخصصة تستهدف كل الفئات الإعلامية في قطاع غزة.

وبين رضوان أن الإعلامي الحكومي يسعى دوما لتطوير أداء الإعلاميين وطلاب وخريجي الإعلام بشكل مستمر، لمواكبة كل ما هو جديد ومتخصص في الإعلام.