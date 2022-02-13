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مركز شرطة خانيونس يعقد ندوةً قانونية لنزلاء نظارته

13 شباط / فبراير 2022 01:08

خانيونس- الرأي

عقد مركز شرطة خان يونس "المدينة" محاضرةً قانونية توعوية لنزلاء نظارته وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين ضمن مشروع تحسين الوصول إلى العدالة بقطاع غزة.

وحضر المحاضرة الرائد مهدي العقاد مدير المركز ونائبه الرائد فادي الشوربجي ورئيس قسم النظارة النقيب محمد القدرة، وكافة النزلاء المتواجدين بالنظارة بالإضافة لمحاضر الندوة الأستاذ حسام المدهون.

وتحدث الأستاذ المدهون عن اجراءات التوقيف والعرض على النيابة والتمديد والكفالات في المحكمة والقضايا التي بحاجة إلى توكيل محامي وغيرها من القضايا والتعريفات القانونية والجزائية التي يحتاج النزيل لمعرفتها.

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