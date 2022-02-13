العدل توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركة السقا

غزة-الرأي

وقعت وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم مع شركة السقا للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، ووقع المذكرة عن الوزارة الأستاذ خليل حمادة مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة، ووقعها عن الشركة الأستاذ طارق السقا مدير عام الشركة. وتقضي المذكرة بتقديم تسهيلات في طرق الدفع والخصومات والخدمات نقدا وتقسيطا لموظفي الوزارة.

وأشار حمادة إلى أن الوزارة تطمح من خلال هذه المذكرة لتسهيل حصول الموظفين العاملين بالوزارة على خدمة ميسرة تتماشى مع أوضاع الموظف المالية وتحقق له احتياجاته المختلفة بسبل مريحة، مشيداً بهذه الاتفاقية ودورها في تقديم الخدمة للموظفين.

من جهته أكد السقا على حرص شركته على توقيع العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات داخل قطاع غزة من خلال برنامج تقسيط المؤسسات من باب التخفيف عن الموظفين والتسهيل عليهم من أجل شراء واقتناء احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بطرق سهلة وميسرة في الدفع وبأسعار منافسة.

ومن الجدير ذكره بأن المذكرة تحوي بنودا مميزة لصالح الموظف، وبإمكانه الحصول على هذه الخدمات من خلال التوجه لجميع فروع المجموعة كما تنص المذكرة.

