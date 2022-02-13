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بالتعاون مع مؤسسة

"الأوقاف" تطلق مشروع إنشاء وقفية الوحدة بمدينة غزة

13 شباط / فبراير 2022 01:50

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مؤسسة "مسلم كير ماليزيا" في فلسطين مشروع إنشاء وقفية الوحدة بمدينة غزة.

وقال وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا لوكالة "الرأي"، إن توقيع اتفاقية المشروع الاستثمارية "وقفية الوحدة" تهدف إلى إحداث تنمية وقفية مستدامة.

من جهته، أوضح ممثل مؤسسة "مسلم كير ماليزيا" في فلسطين أحمد النجار، أن هذه الاتفاقية تعتبر الثالثة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث تم توقيع اتفاقية بناء وقفية ضخمة قبل أيام قليلة، بمنطقة ميدان فلسطين "الساحة" وسط مدينة غزة، مبيناً أن هناك اتفاقية رابعة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وبين النجار خلال حديثه لـ "الرأي" أن هذه الوقفيات جاءت بناءً على رغبة القائمين في وزارة الأوقاف بهدف إيجاد مصدر مستمر للدخل للعائلات الفقيرة والمحتاجة، والنساء الأرامل والأطفال الأيتام، بالإضافة إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

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