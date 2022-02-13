الإدارة العامة للمخاتير تتابع سير العمل بالمحكمة الشرعية بالوسطى

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للمخاتير زيارة ميدانية لمقر المحكمة الشرعية لمنطقة الوسطى دير البلح لمتابعة مدى التزام موظفي المحكمة بالعمل والتحقيق على برنامج شؤون المخاتير القياس، بمشاركة مدير عام شئون المخاتير أ. عبد الرحيم الطرشاوي ورئيس قسم شئون المخاتير أ. عفيف عروق.

واكدت الادارة العامة للمخاتير ان اللقاء مع مدير ديوان محكمة دير البلح الشرعية أ. عبدالله حسن أبو دان و الطاقم الإداري بالمحكمة يهدف الى متابعة مدى الإلتزام في البرامج المحوسبة والمشتركة بين الطرفين بما يقدم خدمة جيدة للمواطنين ومراقبة الأختام لمعرفة مدى دقة اعتماد الأختام.

كما وتم الموافقة على صلاحيات الدخول على البرنامج لمتابعة أختام المخاتير على معاملات المواطنين ومراقبة مدى شرعيتها وفرز الأختام غير الرسمية من عدمها.

وفي نهاية اللقاء شدد مدير عام شؤون المخاتير على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين وتدقيق كامل المعاملات الخاصة بالمخاتير والسعي لتقديم خدمة افضل للمواطن.

