غزة: وقفة تضامنية مع الصحفيين المفصولين من "دويتشه فيلله"

غزة - الرأي:

نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الصحفيين الذين تم فصلهم من مؤسسة "دويتشه فيلله" الإعلامية الألمانية، بعدما وجهت لهم مؤخراً تهمة "معادة السامية".

وشهدت الوقفة التي أقيمت أمام برج "شوا وحصري" غرب مدينة غزة، مشاركة من عشرات الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام المحلية، وشخصيات حكومية واعتبارية.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تضامنية مع الصحفيين الذين تم فصلهم، وأخرى تطالب بإعادتهم إلى أعمالهم ووقف سياسة مؤسسة "دويتشه فيله" المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف خلال الوقفة، معبراً عن التضامن مع الصحفيين العرب الذين تم فصلهم من "دويتشه فيلله"، والإدانة للفصل التعسفي الذي تم بحقهم جراء اتهامهم بـ "معاداة السامية".

وأكد أن الإجراء الذي تم ممارسته بحقهم يبتعد تمامًا عن المعايير المهنية والموضوعية والإعلامية، وذلك بعد أن عبّروا عن انتمائهم ومناصرتهم للواقع الإنساني الذي يعيشه شعبنا في الأراضي المحتلة.

ودعا معروف جميع المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير للقيام بواجبها تجاه من تم فصلهم، متسائلاً: "إلى متى يمكن أن تستمر هذه الانتهاكات بحق الإعلاميين؟ ".

وطالب بوقف هذه الانتهاكات التي تتعرض لها الأسرة الإعلامية الفلسطينية؛ مؤكداً على ضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لوضع حد لها.

وأشار معروف إلى الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم قبل شهور قليلة، بحق شعبنا، وبحق المؤسسات الإعلامية الإعلاميين.

بدوره قال ممثل الأطر والمؤسسات الإعلامية ناصر العريني، إن ما حدث بحق الصحفيين العرب الخمسة الذين تم فصلهم من "دويتشه فيلله" مجزرة بشعة وجريمة بأسلوب غير مهني، تأتي نتيجة صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين.

وأكد العريني أن لهذا الفصل أبعاد سياسية، مشيراً إلى أن كافة الأسئلة التي وجهت لمن تعرضوا للفصل، أسئلة عنصرية ومجردة من التعاطف مع الرواية الفلسطينية.

ودعا الشبكة الإعلامية الألمانية "دويتشه فيله" للتراجع الفوري وإعادة الصحفيين لعملهم، وفتح تحقيق وبوجود حقوقيين؛ وذلك لإعادة الحقوق الكاملة لهؤلاء الصحفيين.

كذلك قالت أمين سر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين هبة سكيك، الصحفيين تلقوا ببالغ الاستياء خبر فصل مرام سالم وغيرها من الإعلاميين العرب من موقع "دويتشه فيلله"، وذلك عقب نشر صحفي ألماني تقرير يتهمهم "بـ معاداة للسامية"؛ رغم تأكيد الصحفيين من خلو منشوراتهم من هذه التهمة.

وأكدت أن هذا الفصل تماهيًا خطيرًا في التنكر لحرية الرأي والتعبير؛ خلافا لما تنادي به القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وشددت على استنكار منتدى الإعلاميين لفصل الصحفيين بدعوى "معاداة السامية"، داعيةً الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية للتدخل الفوري والعاجل لوقف استهداف الصحفيين وتعاطفهم مع القضية الفلسطينية.

وأعلن المدير العام للشبكة الألمانية "بيتر ليمبورغ"، الثلاثاء الماضي أنه تم فصل 5 صحفيين عرب، بعد تحقيق استمر لشهرين، لاتهامهم بـ "معاداة السامية"، وأن التحقيقات مستمرة بحق 8 آخرين لنفس السبب.