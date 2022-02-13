مجلس الخدمات المشترك لتطوير وادي غزة يعقد اجتماع مع UNDP

غزة-الرأي

عقد مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير لوادي غزة، اليوم الأحد، اجتماعا مع وفد من مؤسسة الـUNDP لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بمشروع تطوير وادي غزة.

وجاء الاجتماع بحضور رئيس المجلس أ. إياد مغاري، وأعضاء المجلس أ. جبر أبو حجير، أ. مروان حمد، أ. نضال أبو كميل، و م. أيمن دويك، وبمشاركة وفد الـUNDP المكون من م. هالة عثمان مديرة برامج البيئة ومكافحة الفقر، م. محمد أبو شعبان، م. طارق شتات، والاستشاريين د. يونس المغير، د. فهد عابد، و د. رفعت رستم.

وأكد رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير لوادي غزة أ. إياد مغاري، على ضرورة توحيد الجهود المشتركة والتنسيق الفعال لإنجاح كافة الفعاليات المتعلقة بأنشطة التثقيف والتوعية التي يتم تنفيذها في المرحلة الحالية تمهيدا للمراحل القادمة.

وأوضح أنه من الضروري أن تكون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة على اطلاع ومتابعة مستمرة لمراحل وفعاليات أعمال تطوير منطقة الوادي.

وثمّن رئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشترك، الجهود التي بُذِلت خلال الفترة الراهنة، والتي ساهمت بشكل كبير في توعية المجتمع المحلي بأهمية تطوير منطقة وادي غزة والحفاظ عليها كمحمية طبيعية.

يشار إلى أنه ومن أجل الوصول إلى انجاز تنفيذ مشروع تحويل وادي غزة من "مكرهة صحية إلى محمية طبيعية"، يتطلب 66 مليون دولار، وفترة زمنية تصل 10 سنوات.

وبحسب الخطة والتصاميم فإن الوادي سيضم مساحات خضراء وأندية رياضية، ومتاحف ومطاعم، ومن المرجح بدء المرحلة الأولى من المشروع قبل مارس/ أذار المقبل، والتي تعتمد بدرجة أساسية على إزالة النفايات الملقاة داخل مجرى الوادي وعلى جنباته.

وحسب تقرير صادر عن UNDP، أخيرًا، فإن خطة تطوير الوادي اعتمدت على وجود خمس مناطق رئيسة تخدم الأهداف الترفيهية والسياحية والتعليمية للمنطقة، منطقة رقم (1) البوابة البحرية، تمثل المدخل الرئيس لمتنزه وادي غزة لمن ينوي الوصول إليه عبر الطريق الساحلي، منطقة رقم (2) تشمل مركز لزوار المتنزه ومتاحف للكائنات الحية بالوادي ومساحات عامة، منطقة رقم (3) توفر أنشطة رياضية لجميع الأعمار، منطقة رقم (4) تحتوى على بساتين الزيتون ومواقف للسيارات ومنطقة ألعاب ومطعم وفندق، منطقة رقم (5) وهي البوابة العليا، تحتوي على ملعب معشب، ومنطقة للتخييم وأخرى للرحلات وبرج مراقبة للطيور.

