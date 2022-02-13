.الأوقاف ومسلم كير يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء وقفية الساحة

غزة-الرأي

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا مع ممثل مؤسسة مسلم كير ماليزيا في فلسطين أ. أحمد النجار مذكرة تفاهم لإنشاء وقفية الوحدة في قطاع غزة بتكلفة 205.550 دولار.

وأوضح الأغا أن توقيع هذه الاتفاقية الاستثمارية يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع مسلم كير التي ضاعفت عملها لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة, منوهاً بأن اتفاقية الوحدة تتضمن بناء مبنى استثماري مكون من أرضي و5 طوابق ينفق عائداته على أوجه البر المتعددة.

وأشار أن إلى استمرار الأوقاف في عقد مثل هذه الاتفاقيات من أجل إحداث تنمية وقفية مستدامة, لخدمة العمل الديني وفق الموارد المتاحة, لافتاً إلى أن وزارته تسعى في المرحلة المقبلة لتدشين شكلٍ جديدٍ وبابٍ واسعٍ من أبواب الوقف من خلال المساهمات المجتمعية كالمشاريع الصغيرة في المراكز التجارية والتي من المقرر الاعلان عنها خلال شهر رمضان المبارك.

وقدم الأغا شكره وتقديره لمسلم كير على جهودهم الكبيرة ودورهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي أثرت على كافة مناحي الحياة بقطاع غزة, سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

من جهته أوضح النجار أن مؤسسته وقعت الاتفاقية الثالثة مع وزارة الأوقاف والتي تأتي في سياق إيجاد دخل مستمر للوزارة ليعود ريعه على الفقراء والأرامل والأيتام وملف تحفيظ القرآن الكريم, منوهاً بأن مؤسسته لن تدخر جهداً في دعم ومساندة مثل هذه الفئات.

