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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين

13 شباط / فبراير 2022 02:57

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة إضافة للحافلة الخامسة والسادسة والسابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/8).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/7):، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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