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"شؤون المرأة" و"رابطة الكتاب" تطلقان برنامجاً تدريبياً للرياديات

13 شباط / فبراير 2022 03:37

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

غزة – الرأي:

أطلقت وزارة شؤون المرأة ورابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين اليوم الاثنين، برنامجاً تدريبياً للرياديات، وذلك بدعم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وأكد رئيس مجلس رابطة الكتاب والأدباء عبد الخالق العف، أن البرنامج يعتبر مميزاً ويأتي بدعم من المركز الثقافي الماليزي، حيث يهتم بتمكين المرأة وتطوير قدراتها في مجال الأدب.

وبين "العف" في حديثه لوكالة الرأي، أن الرابطة تتشرف بالعمل مع وزارة المرأة من أجل خدمة المجتمع، معبراً عن شكره للدعم الماليزي لمثل هذه المشاريع الهادفة.

بدورها، بينت وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، أن البرنامج يأتي ضمن أهداف الوزارة للنهوض بالمرأة وتعزيز حضورها في المجتمع الفلسطيني.

وقالت "هارون" في حديثه للرأي: "يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه، حيث يستهدف نخبة من المجتمع هن الأديبات الفلسطينيات، وسنهتم في تطوير الحضور فيه، لإشراك المرأة في دعم قضايا الوطن".

من جانبه، شدد مدير برنامج غزة لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا علاء منصور، أن مؤسسته تتطلع للمشاريع التي تقوم بها وزارة المرأة بمستوى عالٍ من الأهمية.

ولفت "منصور" إلى أن المرأة الفلسطينية ضحت كثيراً وتواجه العديد من التحديات في ظل الاحتلال والظروف الصعبة التي يفرضها على قطاع غزة.

وأوضح أن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، تعمل على تسويق تلك المشاريع على المستوى الدولي وخاصة داخل ماليزيا من أجل دعمها وتوفير ما يلزم لتحقيق أهدافها وخدمة المرأة الفلسطينية.

 

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