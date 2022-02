غوغل يخدع المستخدمين ويخترق خصوصياتهم

تعد غوغل من الشركات التي لديها مشاكل ثقة مع المستخدمين ، وذلك بسبب استخدامها لأسرارك ومعلوماتك الشخصية من خلال المواقع التي قمت بزيارتها أو الفيديوهات التي شاهدتها من خلال التطبيقات الخاصة بها بالإضافة إلى تسجيل جميع تحركاتك عند استخدام تلك التطبيقات ، وذلك من خلال جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز ذكي يعمل بنظام التشغيل الخاص بها.

لذا إن لم تكن تتصفح الإنترنت بوضع التخفي أو قمت بالالتفاف على غوغل في قائمة إعدادات الحساب، فمحرك البحث يتذكر بدقة كل الصفحات والمواقع التي تزورها يوميا ويقوم بتحليلها ليضيف على البحث الخاص بك طابع يخص شخصيتك فقط.

انتهاء الخصوصية مع غوغل

تمتلك غوغل مركز لعرض جميع بياناتك الخاصة سواء التي قدمتها بنفسك أو بيانات قد لا تبدو مألوفة لك ، وبذلك يصبح غوغل أقرب إليك من عائلتك وأصدقائك.

وقد تم اتهام شركة غوغل بخداع المستخدمين واختراق خصوصيتهم وذلك عن طريق استخدام البيانات الخاصة بهم في خوارزميات البحث الخاصة بالشركة.

وقد ظهرت ادعاءات بأن شركة غوغل قامت ببيع المعلومات الشخصية للمستخدمين لشركات كبرى ، وبتحليل البيانات الخاصة بالمستخدم تقوم شركات الإعلانات بتعقب تحركات المستخدم على المواقع الإلكترونية التي يتردد عليها بظهور الإعلانات التي تثير اهتمامه في أوقات معينة.

وتبرر غوغل ذلك بأنها تسعى لتطوير خدماتها وتقديم إعلانات أقرب إلى اهتمامات المستخدمين.

طبيعة البيانات التي ينشرها "غوغل" عنك

يشير الموقع إلى أنه لا توجد طريقة حاليا لجعل الحساب خاصا بشكل كلي ، ولكن يمكنك أن تكتشف طبيعة البيانات التي ينشرها غوغل عنك عن طريق خطوات بسيطة:

اذهب إلى "القائمة الرئيسية" (Menu) اختر "المعلومات الشخصية" (Personal Info)، وراجع المعلومات الظاهرة، يمكن أن تحذف صورتك واسمك وعيد ميلادك وجنسك وكلمة السر وأي بريد إلكتروني مرفق بحسابك ورقم هاتفك.

إن أردت الاطلاع على المعلومات الخاصة بك والتي تعتبر "عامة" بالنسبة للموقع توجه إلى نهاية الصفحة واضغط خيار "اذهب إلى معلوماتي" (Go to About me).

في هذه الصفحة يتم تصنيف كل سطر برموز عدة: people icon، أي المتاحة للجميع، أو office building icon، متاحة لمنظمتك أو مكان عملك فقط، أو lock icon، أي متاحة لك فقط، اختر المعلومات التي تود تغييرها وحدد الخاصية المرغوبة.

معلومات يتم الاحتفاظ بها إلى أن يتم حذف حسابك من على غوغل

تحتفظ غوغل ببعض البيانات طوال فترة حسابك على غوغل وخاصة إذا كانت هذه المعلومات تساعد على فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع الخدمات التي يقدمها غوغل وذلك لتحسين من فعالية هذه الخدمات.

فعندما تقوم بحذف بعملية بحث معينة يقوم غوغل بالاحتفاظ بمعلومات عن عدد مرات بحثك عن تلك العناصر وليس عبارة البحث نفسها ، وعند حذف حسابك يتم إزالة تلك المعلومات.