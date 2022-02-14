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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خدمة محيرة من "واتساب".. "المجتمع الجديد"

14 شباط / فبراير 2022 08:31

خدمة محيرة من "واتساب".. "المجتمع الجديد"
خدمة محيرة من

يسابق تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" الزمن لإضافة خدمات جديدة إليه، في ظل المنافسة المحمومة مع تطبيقات منافسة.

ومع مطلع عام 2022، زاد "واتساب" من وتيرة الخدمات المضافة إليها، على الأقل في النسخة التجريبية.

وفي هذا السياق، ذكر موقع (WABetaInfo) أنه حصل على لقطة شاشة (screenshot) تظهر الإصدار التجريي للتطبيق الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس"، أي هواتف آيفون.

وتظهر لقطة الشاشة الخدمة الجديدة التي تضع المجموعات كلها في مكان واحد، وترمي هذا الخدمة لتسهيل وصول المشرفين 
على المجموعات التي يشرفون عليها.

وتمكّن الخدمة الجديدة المشرفين من توجيه الرسائل إلى المجموعات في وقت واحد، وجعل أفردها على إطلاع دائم على أحدث المستجدات.

ويقول الموقع الإخباري إن التحديث الجديد في "واتساب" سيجعل المشرفين أكثر قدرة على التحكم في المجموعات.

وفي الخدمة الجديدة، يظهر شعار مختلف باسم (new community) عن المجموعة العادية التي تعرف بـ(new group).

وعلى المشرف أيضا كتابة اسم ووصف "المجتمع الجديد" وإضافة روابط تصل إلى 10 مجموعات.

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