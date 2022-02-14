هاتف Galaxy S22 Ultra تصور جديد لتجربة الهاتف المحمول

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن هاتف Galaxy S22 Ultra الذي يجمع بين أفضل مواصفات هواتف سلسلة Note الذكية من سمات القوة والابتكار المتطورة ونظام الكاميرا الاحترافي، فهل سيكون الهاتف هو الأقوى بين الهواتف الرائدة حالياً؟

تجربة استخدام هاتف محمول فريدة

صمم جهاز Galaxy S22 Ultra على نحو مبتكر مع مجموعة من القدرات الإبداعية ومزايا الإنتاجية والأداء الفائق والوظائف القوية، حيث يوفر أفضل الميزات المتوفرة في أجهزة Galaxy Note، بما في ذلك S Pen المتطور، ووظائف سلسلة Galaxy S.

وبذلك فهو يعتبر قفزة ثورية في عالم تكنولوجيا الهاتف المحمول.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G:

يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف خاصية الـ NFC ومتوافق مع القلم الـ S Pen الخاص بسامسونج ويتم وضع القلم داخل جسم الهاتف كما تعودنا سابقا في سلسلة النوت من سامسونج وتأخير القلم 2.8 ملي ثانية فقط وهو رقم ممتاز وأسرع 3 مرات من Samsung Note 20 Ultra.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

يأتي هاتف بأبعاد 163.3×77.9×8.9 ملم مع وزن 228 جراماً.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 أسفل الماء حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف تأتي بظهر من الزجاج محمي بجوريلا فيكتس بلص مع إطار من معدن الألمونيوم.

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة مع انحناءات بسيطة في أطراف الشاشة وتأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش بجودة الـ 1440×3080 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 500 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التردد الأعلى الـ 120Hz للحصول على أداء سلس بالإضافة إلى أن معدل التردد يتم خفضه تلقائيا إلى 1 هرتز للمحافظة على استنزاف البطارية بشكل مميز بالإضافة لدعمه لخاصية الـ HDR10+ مع وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus.

سطوع الشاشة 1200 شمعة ويصل الـ 1750 كحد أقصى.

يتوفر الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

يأتي الهاتف نسخة مصر بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو للحصول على أداء قوي جداً سواء في المهام اليومية أو الألعاب الثقيلة فالمعالج يعد بمثابة أعلى المعالجات أداءً المتوفرة من كوالكم حالياً.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فهي الكاميرا الخاصة بعمل الزوم الحقيقي 10X ويصل إلى 100X ديجتال وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.9 وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فهي الخاصة بعمل الزوم الحقيقي 3X بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الرابعة فهي الخاصة بالتصوير الواسع فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بتصوير الفيديوهات بأقصى ثبات ممكن الـ Super Steady video مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.