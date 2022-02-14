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اتحاد كرة القدم يفتتح دورة المدربين للمستوى الرابع D في المحافظات الجنوبية

14 شباط / فبراير 2022 08:48

اتحاد كرة القدم يفتتح دورة المدربين للمستوى الرابع D في المحافظات الجنوبية
اتحاد كرة القدم يفتتح دورة المدربين للمستوى الرابع D في المحافظات الجنوبية

غزة- الرأي

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم السبت دورة المدربين للمستوى الرابع D في قاعة وملعب فلسطين بحضور ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات بالاتحاد.


ويشارك في الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 6 ايام 18 متدربا، بإشراف المحاضر عمار العقاد والمحاضر حسام النجار. وقال رضوان إن الدورة الحالية تعتبر باكورة انطلاق الدورات التدريبية المختلفة وفقاً لأجندة الدورات التدريبية للعام 2022.


وأكد رضوان أن اتحاد الكرة يولى الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية في المحافظات الجنوبية ضمن سلسلة الدورات التي ستقام في مختلف الفئات.
وشدد رضوان على ضرورة الاستفادة الكاملة من الدورة التدريبية ونقل الخبرات والمعلومات للاعبين في مختلف الفئات العمرية

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