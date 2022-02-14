تعليم شرق غزة تفتتح أسبوع القيم بمدرسة التفاح الأساسية للبنات

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة فعاليات أسبوع القيم "الهندام والمظهر العام" بمدرسة التفاح الأساسية للبنات ضمن برنامج تعزيز وترسيخ القيم.



وحضر فعاليات الأسبوع أ.مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، د.جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ،أ.سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ، أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد، محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة، صابرين أبو هنا رئيس شعبة المرشدات، أ.هدى المشارفة مشرفة مبحث العلوم الحياتية ، هالة عطية مديرة المدرسة ،وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور.



وأكد نور الدين أن قيمة هذا الأسبوع من تعاليم ديننا الحنيف الذي دعانا وحثنا للتمسك والالتزام بها، معرباً عن سعادته بما رأه من ترتيب وتنظيم للفقرات المميزة.

وقدم نور الدين شكره لأعضاء لجنة القيم في المديرية ، ولجنة القيم في المدرسة لجهدهم المبذول في تنظيم هذه الفعاليات ، معلناً عن اطلاق الحملة الوطنية لإدمان الإنترنت في المديرية والمدارس.



من جهتها رحبت عطية بالحضور ، موضحة أن هذه القيم التي تقام كل أسبوع ساعدت على تغيير الطلبة نحو الأفضل.



وشمل الأسبوع الفقرات المميزة ،والإذاعة الهادفة، رفع خلالها الطالبات يافطات تعبر عن مضمون الحملة.

