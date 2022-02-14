التعليم تُناقش تجويد الخدمات المقدمة للجمهور مع إدارات الوزارة

غزة- الرأي

عقدت لجنة تجويد العمل الحكومي في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة عدة لقاءات بمقر الوزارة بغزة مع الإدارات العامة بالوزارة وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة من قبل إداراتهم للجمهور ولمناقشة بنود خطة تجويد الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا.



وشارك في اللقاء أعضاء اللجنة وممثلين عن الإدارات العامة في الوزارة.



وأكد تيسير خضير عضو لجنة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات سبقت هذا اللقاء مع اللجان المركزية والفرعية في المديريات، وذلك لمناقشة بنود خطة العمل والتصورات الجديدة التي تستهدف تحقيق المزيد من تحسين الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا.



وأضاف خضير أن النقاش دار حول عمل تصور حول الخدمات المقدمة للجمهور ومدى ملاءمتها للواقع الذي نعيش من ناحية التحديات التي تواجه عمل كل إدارة ونقاط القوة ونقاط الضعف لمعالجتها والوصول لتقديم خدمة نوعية لجمهور الوزارة.



فيما أوضح محمد أبو موسى عضو لجنة تطوير الأداء، أن الوزارة ستنطلق بصورة أقوى بهدف تقديم الخدمة ذات الجودة العالية للمواطن، وتطوير أداء المؤسسات الحكومية ووزارة التعليم بشكل خاص، مؤكداً على أن مواصلة تجويد الخدمات والأعمال هو منهجية واضحة وأساسية للمؤسسة الحكومية بشكل عام ولدى قيادة وزارة التربية والتعليم العالي على وجه الخصوص.



وأكد أبو موسى أن اللقاء بالإدارات العاملة مع الجمهور يأتي في إطار الرؤية المستمرة للوزارة الهادفة لتطوير مجالات الخدمة، لافتاً إلى أنه سيجري عقد لقاءات متنوعة في الميدان التربوي للخروج بخطة واضحة المعالم للتطبيق الفوري.