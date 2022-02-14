مجمع اللغة العربية يُقيّم أعمال الطلبة في مجامع اللغة المدرسية

غزة- الرأي

نفذ مجمع اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم العالي عدة زيارات إلى مدارس في مديريتي شمال وشرق غزة وذلك للاطلاع على أعمال مجامع اللغة العربية المدرسية وتقييم أعمال الطلبة.



وزار وفد من المجمع مدرسة الرملة الثانوية للبنات بمديرية تعليم شرق غزة بمشاركة إياد القطراوي مدير المجمع العربية، و مازن نور الدين مدير التربية والتعليم في شرق غزة، وأ. عفاف قاسم مشرفة مبحث اللغة العربية، وأ. دلال الوحيدي مديرة المدرسة وطالبات ومعلمات المجمع.



واطلع الوفد على الأنشطة التي نفذتها المدرسة والخاصة بمجمع اللغة العربية، معبراً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المدارس ومجامع اللغة العربية، مشيراً إلى أهمية تفعيل المجامع المدرسية في تمكين اللغة العربية وتعزيزها لدى الأجيال الناشئة.



وفي نفس السياق، شرع مجمع اللغة بتحكيم مسابقات المجمع المثالي في مدرستي شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، وتل الزعتر الثانوية للبنات في شمال غزة، ويأتي ذلك في إطار فعاليات أسبوع اللغة العربية وللتأكيد على مكانة وأهمية اللغة العربية.



وحضر التحكيم إياد القطراوي رئيس المجمع اللغوي إلى جانب وفد من المديرية الذي ضمّ مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس المجمع بالمديرية المشرف التربوي أ. محمد طه.



حيث تم تقديم عروض أدبية لغوية متنوعة ومتميزة مثل القصة والشعر والنثر، بالإضافة إلى العروض المسرحية عن الشعراء والأمثال الشعبية.

وأبدى الوفد إعجابه بالعروض التي تم تقديمها، متمنياً النجاح والتوفيق للطلبة.