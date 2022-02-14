زراعة رفح تبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس النيابة بالمحافظة

رفح- الرأي

استقبل مدير مديرية زراعة رفح ،م.أكرم أبو دقة، وفداً من النيابة العامة بالمحافظة ضم كل من أ. رأفت عرام، رئيس النيابة،وعدد من أفراد مكتبه.

بدوره،رحب أبو دقة برئيس النيابة، والوفد المرافق معه.



وخلال الاجتماع جرى مناقشة تعزيز وتوطيد العلاقات بين النيابة العامة بالمحافظة ومديرية الزراعة برفح.



كما تم الإطلاع على نشاطات ومهام طاقم المهندسين الزراعيين للحد من الاشكاليات والصعوبات التى تواجه المزارعين.



وقدم أبو دقة للوفد شرحاً وافياً عن جميع الأنشطة والإجراءات والمهام التى تشرف عليها المديرية، لتعزيز وتطوير القطاع الزراعي وتمكين صمود المزارعين وكذلك انتاج غذاء آمن خالي من المبيدات .



من جانبه ،أكد رئيس النيابة على الدورة الهام التى تقوم به النيابة للحفاظ على السلم الشعبي،والمجتمعي، وطريقة التعامل مع المخالفين،وغير الملتزمين بالتعليمات العامة للحفاظ على مصالح المجتمع .