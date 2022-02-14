وزارة العدل وسلطة الأراضي يتفقان على تفعيل خدمة الاستعلامات الالكترونية

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة رئيس سلطة الاراضي المستشار الدكتور عماد الباز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة قضايا مشتركة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتوافق الطرفان على تفعيل الاستعلام الالكتروني للتأكد من الوكالات العدلية التي تتضمن تصرفات متعلقة بالأراضي.



ووضع المستشار الحتة خلال اللقاء رئيس سلطة الأراضي في صورة واقع المحاكم والنيابات والتي تحتاج إلى أماكن أوسع وأفضل من أجل تجويد الخدمات للمواطنين، واتفقا على ضرورة تخصيص أراض لإقامة مباني دائمة بدل المستأجرة لتلبية حاجات المواطنين المتزايدة.



من جانبه، أشار رئيس سلطة الأراضي د. الباز إلى عدة قضايا متعلقة بالتعديات على الأراضي الحكومية، مؤكدا على ضرورة تفعيل القوانين بشكل سريع، واتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبيها، مؤكداً على ضرورة حماية الأراضي الحكومية، باعتبار التعدّي عليها جريمة يعاقب عليها القانون وتحدٍّ صارخ لمستقبل الأجيال القادمة.

