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"المباحث العامة" تضبط 7 آلاف قطعة مفرقعات نارية ومواد معدة لتصنيعها

14 شباط / فبراير 2022 10:49

"المباحث العامة" تضبط 7 آلاف قطعة مفرقعات نارية ومواد معدة لتصنيعها

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة -دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، بالاشتراك مع دائرة التحري المركزي وقسم مباحث الشجاعية بمحافظة غزة، 7 آلاف و550 قطعة مفرقعات وألعاب نارية، و18 كيلو مواد متفجرة معدة لتصنيعها في منزل المواطن (س. م) في حي الشجاعية.

وبينت مباحث التموين، أن عملية الضبط تأتي في ظل المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب والمفرقعات النارية، لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدةً أنها تبذل كافة الجهود للحد منها.

وأوضحت مباحث التموين أنه تم تدوين محضر ضبط بالألعاب النارية المضبوطة، وإحالة المتهم لمكتب تحقيق الشجاعية لاستكمال الإجراءات القانونية.

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