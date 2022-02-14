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مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تعاونها مع الصليب الأحمر

14 شباط / فبراير 2022 10:51

مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تعاونها مع الصليب الأحمر
مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تعاونها مع الصليب الأحمر

غزة- الرأي

استقبل مدير المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي في مكتبه، وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتمثل في طبيب عام اللجنة روبرت باترسون، ومسؤول قسم الصحة باللجنة الأستاذ أكرم الكحلوت.

من جانبه، رحب الهندي بالوفد الزائر، وشكر اللجنة الدولية على جهودها المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تستهدف النزلاء.

وأكد الهندي على ضرورة تنفيذ المزيد من البرامج الفعالة للنزلاء، وأهمية تنفيذ مبادرات وبرامج جديدة تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2022 بهدف خدمة أكبر قدر ممكن من النزلاء، خاصة في المجال الصحي، الذي يحظى باهتمام كبير لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه، أكد طبيب روبرت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى دائما لتقديم ما هو أفضل لخدمة النزلاء داخل مراكز التوقيف، وهي حريصة على تقييم أدائها خلال الفترة السابقة للوقوف على الجوانب السلبية لمعالجتها والجوانب الإيجابية لتعزيزها.

وفي الختام، طالب الهندي الوفد الزائر بالعمل على تسريع تقييم الأداء من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للنزلاء.

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