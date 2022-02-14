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زراعة الوسطى تنفذ زيارات إرشادية لمزارعي الخضار المحمية

14 شباط / فبراير 2022 10:54

زراعة الوسطى تنفذ زيارات إرشادية لمزارعي الخضار المحمية
زراعة الوسطى تنفذ زيارات إرشادية لمزارعي الخضار المحمية

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الإرشاد النباتي بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين-المحافظة الوسطى،عدة زيارات ميدانية إرشادية لمزارعي الخضار المحمية داخل الدفيئات.


وخلال هذه الزيارات قدم طاقم المهندسين أهم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة للحصول على إنتاج ذو جودة عالية من خلال إتباع طرق وبرامج المكافحة المتكاملة للآفات، والعناية ببرامج التسميد المناسبة لكل محصول، والقيام بتنظيم عملية الري وكيفية الوقاية من الأمراض والآفات التي تؤثر على الإنتاج، والإهتمام بعملية التهوية لإخراج الرطوبة الزائدة داخل البيوت المحمية.


وجرى أيضاً تقديم أهم التوصيات والإرشادات حول كيفية تحديد الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية من خلال القدرة على التشخيص الصحيح للآفات، وإختيار المبيد المناسب. والفعال للحد والقضاء على الآفات الزراعية، والعمل على ترشيد استخدام المبيدات الكيميائية والإلتزام بفترة الأمان الخاصة بالمبيدات الكيميائية.


وفي السياق ذاته،جرى خلال الجولة الميدانية تفقد المشاريع الزراعية المنفذة في المحافظة الوسطى ،وذلك وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها طواقم الارشاد الزراعي بالمحافظة لأحوال المزارعين.
 

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