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مركز شرطة المعسكرات الوسطى يُنظم طابور أركان لعناصره

14 شباط / فبراير 2022 11:01

الوسطى- الرأي

 نظم مركز شرطة المعسكرات بالمحافظة الوسطى طابور أركان لضباط وصف ضباط وأفراد المركز.

وحضر الطابور النائب في المجلس التشريعي الدكتور عبد الرحمن الجمل، ومدير شرطة المحافظة الوسطى العميد إياد سلمان، ومدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة المقدم محمد جبر ومدير مركز شرطة المعسكرات العقيد ماهر عقل.

وخلال كل له: شكر العميد سلمان عناصر المركز على الجهود المبذولة في الفترة الماضية وتفانيهم في العمل.

بدوره أشاد الدكتور عبد الرحمن الجمل النائب في المجلس التشريعي؛ بأداء المنظومة الشرطية في المحافظة الوسطى وتطورها خلال الفترة الماضية.

وهنأ الدكتور الجمل عناصر المركز الحاصلين على الدورة التأهيلية، معربًا عن أمله من الجميع السير على ذات الخُطى.

واختتم الطابور بتكريم عدد من ضباط وأفراد المركز لحصولهم على دورات في مجالات مختلفة وعلى تميزهم في أدائهم خلال العام الماضي.

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