معلمة تُنفّذ مبادرة "المكتبة المتنقلة" لتثقيف الطلبة

غزة- الرأي

نفذت المعلمة نور النبيه من مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة بمديرية تعليم شرق غزة مبادرة "المكتبة المتنقلة".



واوضحت المعلمة نور أن مبادرتها تمثلت في إحضار عربة صغيرة متنقلة وتزويدها بكتب وقصص مفيدة والتنقل في الساحة أو الفصول ليستفيد من القراءة أكبر عدد ممكن من التلاميذ.



وبينت أنه بإمكان جميع الطلبة الاستفادة والقراءة في أوقات الفراغ من خلال الاستعارة وإرجاع القصص بعد الانتهاء.



وأضافت أن الهدف هو تثقيف الطلبة والتأكيد على أهمية الكتب والقصص المفيدة وتشجيع الطلبة على القراءة والاطلاع.



يذكر أن وزارة التربية والتعليم تُشجّع المعلمين والمعلمات على تنفيذ المبادرات التي تُطوّر العملية التعليمية وتخدم الطلبة.