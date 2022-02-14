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العدل: لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصديقات تعقد اجتماعها الأول

14 شباط / فبراير 2022 12:01

العدل: لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصديقات تعقد اجتماعها الأول
العدل: لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصديقات تعقد اجتماعها الأول

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الخاصة المكلفة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصديقات رقم 5 لسنة 2021  اجتماعها الأول بمقر وزارة العدل.


ويرأس اللجنة  محمود البلعاوي و عضوية كل من احمد حلس، الاء عبد الغفور،  عبدالله الدخاخني، حمزة شويدح،  ورامي العديني،  وذلك  تمهيداً لإعداد مشروع اللائحة ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.


وأكد البلعاوي أنه نظراً للحاجة للائحة تنفيذية تفسيرية لنصوص مواد قانون التصديقات، فإنّ وزارة العدل، قامت بتشكيل لجنة لإعداد هذه اللائحة المزمع تقديمها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وإقرارها حسب الأصول والشروع في تطبيق أحكامها.

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