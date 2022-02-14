جودة البيئة تطلق مشروع مدارس مستدامة بيئياً في مدارس شرق غزة

غزة- الرأي

اطلقت سلطة المياه وجودة البيئة متمثلة بوحدة التخطيط والتوعية، أول اعمال مشروع مدارس مستدامة بيئياً في مديرية تعليم شرق غزة ، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



و شارك في افتتاح الأعمال كلا من مدير دائرة التوعية م.خالد أبوغالي والمرشدة البيئية أ.اسراء جبر من سلطة المياه وجودة البيئة، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ.مازن البطنيجي ورئيس قسم الصحة المدرسية في المديرية د.عبدالله نصار من وزارة التربية والتعليم.



حيث تم بدء أول الأنشطة من خلال البدء بتفعيل الأندية البيئية في المدارس المستهدفة وبدء خطة المحاضرات التوعوية في مدرسة فهمي الجرجاوي المشتركة حول النفايات الصلبة في البيئة.



يشار إلى ان مشروع مدارس مستدامة بيئياً ينفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ويشمل العديد من الأنشطة مثل المعارض البيئية واطلاق الرحلات بيئية واعداد ركن بيئي داخل مكاتب المدارس المستهدفة جنباً الى جنب مع تقديم محاضرات توعوية على مدار العام الدراسي.