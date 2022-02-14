التعليم تناقش تنفيذ الدراسات الدولية والوطنية في المدارس

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي- دائرة القياس والتقويم ورشة عمل متخصصة لمديري المدارس في شمال وغرب غزة ضمن الاستعداد والجهوزية لتنفيذ الدراسات الوطنية والدولية للعام 2022-2023م، وذلك في مقر الوزارة بغزة.



وحضر اللقاء جمال يوسف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، وأعضاء دائرة القياس والتقويم آمال أبو شاويش رئيس قسم تطوير الاختبارات، و سماح الجيش رئيس قسم تقييم المناهج والبرامج، و شروق النادي رئيس قسم البحث والتحليل الإحصائي، وعدد من رؤساء أقسام الامتحانات في المديريات، بالإضافة إلى مديري المدارس في شمال وغرب غزة.



وتناولت الورشة دراسات التقويم الوطني والدراسات الدولية TIMSS and PISA، من حيث بدايات وخلفية ومراحل وخصوصية وعينة وأدوات وجهوزية واستحقاقات المشاركة في هذه الدراسات.



وأكد يوسف أن هذا اللقاء يأتي من أجل التعاون المشترك مع مدراء ومديريات المدارس لتحقيق أفضل نتائج على صعيد التطبيق والإنجاز، مشيدًا بجهود الإدارات المدرسية المتوقعة واستجابتها للتعاون في هذا المجال.



وبيٌن يوسف أن إدارته تولي اهتمامًا خاصًا لهذه الدراسات وسوف تتابع عن كثب تطبيقها في جميع المدارس، مضيفًا أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم للمدارس لإنجاح هذه الدراسات التي تُطبق في الكثير من الدول من أجل خدمة العلم والمسيرة التعليمية.



بدوها أوضحت أبو شاويش أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات مخطط لها ابتدأت بالوحدة المركزية (المدراء العامون) وتخللها لقاءات مع منسقي الوزارة من الإدارات المعنية وانتهاءً بالوحدة الميدانية المتمثلة في مديري المدراس في قطاع غزة حكومة ووكالة وخاصة، من أجل المساهمة في تنفيذ الدراسات الدولية والوطنية في المدارس.



واستعرض أعضاء فريق الدائرة مُكوّنات اللقاء بشكل تفصيلي بدءًا بالدراسات الوطنية مرورًا بالدراسات الدولية وانتهاءً باستحقاقات المشاركة.



من جانبهم قدّم مدراء ومديرات المدارس مداخلات تتعلق بمقومات تنفيذ الدراسة في مدارسهم والاحتياجات المطلوبة من أجل العمل على دوام تقدم فلسطين في الترتيب العالمي، وكذلك العديد من التوصيات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحقيق النجاح في تطبيق الدراسات.



يُشار أن فلسطين حصلت على المرتبة الأولى عالميًا في تطبيق دراسة TIMSS عام 2003.