بحرية الاحتلال تعتقل 7 صيادين قبالة شاطئ السودانية

غزة - الرأي

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، 7 صيادين قبالة شاطئ بحر السودانية بمدينة غزة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش لـ "الرأي"، إن بحرية الاحتلال قامت بسحب مركب يعود للصياد جهاد رجب الهسي، واعتقلت 7 صيادين كانوا على متنه.