بحرية الاحتلال تعتقل 7 صيادين قبالة شاطئ السودانية

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، 7 صيادين قبالة شاطئ بحر السودانية بمدينة غزة.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش لـ "الرأي"، إن بحرية الاحتلال قامت بسحب مركب يعود للصياد جهاد رجب الهسي، واعتقلت 7 صيادين كانوا على متنه.
عاجل |
14 شباط / فبراير 2022 12:18
غزة - الرأي
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، 7 صيادين قبالة شاطئ بحر السودانية بمدينة غزة.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش لـ "الرأي"، إن بحرية الاحتلال قامت بسحب مركب يعود للصياد جهاد رجب الهسي، واعتقلت 7 صيادين كانوا على متنه.
12:11الصحة تتابع اجراءات مواجهة تداعيات الموجة الرابعة من جائحة "كورونا"
12:45نيابة غزة الجزئية تُكرّم مركز "شرطة الرمال" بالمحافظة
12:18بحرية الاحتلال تعتقل 7 صيادين قبالة شاطئ السودانية
12:28تعليم غرب غزة تنظم مسابقة القرآن الكريم لجميع طلبة المدارس
12:14التعليم تناقش تنفيذ الدراسات الدولية والوطنية في المدارس