وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش تنفيذ الدراسات الدولية والوطنية في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتابع اجراءات مواجهة تداعيات الموجة الرابعة من جائحة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء بالبيرة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة البيئة تطلق مشروع مدارس مستدامة بيئياً في مدارس شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى شهيد جنين وتتوعد الاحتلال بتصعيد المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المخاتير بالحكم المحلي تعزز الثقافة الوطنية مع أهالي بلدة هربيا وكالة الرأي الفلسطينية العدل: لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصديقات تعقد اجتماعها الأول وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تبحث التعاون المشترك مع "غزي دستك" وكالة الرأي الفلسطينية معلمة تُنفّذ مبادرة "المكتبة المتنقلة" لتثقيف الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية لحظة تنفيذ الأسير المبحوح عملية الطعن بسجن "نفحة"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بحرية الاحتلال تعتقل 7 صيادين قبالة شاطئ السودانية

14 شباط / فبراير 2022 12:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، 7 صيادين قبالة شاطئ بحر السودانية بمدينة غزة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش لـ "الرأي"، إن بحرية الاحتلال قامت بسحب مركب يعود للصياد جهاد رجب الهسي، واعتقلت 7 صيادين كانوا على متنه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟