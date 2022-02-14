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تعليم غرب غزة تنظم مسابقة القرآن الكريم لجميع طلبة المدارس

14 شباط / فبراير 2022 12:28

تعليم غرب غزة تنظم مسابقة القرآن الكريم لجميع طلبة المدارس
تعليم غرب غزة تنظم مسابقة القرآن الكريم لجميع طلبة المدارس

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة مسابقة لحفظ القرآن الكريم لطلبة الصفوف من الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر لجميع مدارس المديرية بنين وبنات، في جو ساده المنافسة الشريفة بين الطلبة والتميز في حفظ القران الكريم.


بحضور مدير التربية والتعليم د.عبدالقادر أبوعلي، ونهى أبو العلا ق.أ رئيس قسم الأنشطة، وتامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة، ود.عاهد مرتجى مشرف مركز التدريب، ومنسقين المسابقة أ.محمد كباجة مشرف النشاط الثقافي، وأ.عزة النحال، إضافةً إلى وفد المحكمين من دار القرآن الكريم والسنة.


وأكد د.أبوعلي على ضرورة حفظ القرآن الكريم وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". مشيراً الى أن هذه المسابقة تأتي ضمن الخطة السنوية للأنشطة التربوية وينفذها قسم الأنشطة في مدارس المديرية.


وشكر د.أبوعلي قسم الأنشطة على جهوده الكبيرة في إنجاح ومتابعة هذه المسابقات التي تساعد على صقل شخصية الطالب وتعزز الانتماء الديني لدى الطلبة.
وفي ختام كلمته تمنى مدير التعليم لجميع الطلبة المتقدمين ومعلميهم التفوق والإبداع في شتى المجالات.
 

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