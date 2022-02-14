نيابة غزة الجزئية تُكرّم مركز "شرطة الرمال" بالمحافظة

غزة- الرأي

كرمّت نيابة غزة الجزئية، مكتب تحقيق مركز شرطة الرمال؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظات، وذلك لتميزه في الأداء وتقديم الخدمة وتقديرًا لجهود العاملين فيه في إنجاز القضايا خلال العام 2021م الماضي.

وحضر التكريم أ. رامي أبو شعيرة رئيس نيابة غزة الجزئية، والعقيد هاشم السرحي مدير شرطة محافظة غزة، ونائبه العقيد محمد الشرافي، ومدير مركز شرطة الرمال المقدم طلعت علي.

وأثنى أ. أبو شعيرة، على الجهود التي قدمها مكتب تحقيق المركز خلال العام الماضي، مثمنًا في الوقت ذاته تطور أداء العاملين نحو الخدمة المقدمة للمواطنين.

في سياقٍ متصل، كرّمت نيابة غزة الجزئية مركز شرطة الرمال لحصوله على المرتبة الأولى على مستوى القطاع في مسابقة أكبر عدد إنجاز قضايا خلال العام الماضي.