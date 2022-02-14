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الزراعة تنظم زيارات رقابية على المشاتل في محافظة الوسطى

14 شباط / فبراير 2022 12:51

الزراعة تنظم زيارات رقابية على المشاتل في محافظة الوسطى
الزراعة تنظم زيارات رقابية على المشاتل في محافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

نفذ قسم المشاتل في الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي، بالتعاون مع دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين - بمحافظة الوسطى عدة زيارات ميدانية رقابية على عدداً من المشاتل الزراعية في المحافظة.


وتأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات ضمت جميع محافظات القطاع، بهدف ضبط أوضاع المشاتل، ومتابعة آلية التزامهم باجرءات وقوانين المشاتل تمهيدا لترخيصها للعام ٢٠٢٢م.


وخلال الجولة تم اعطاء العديد من الإرشادات الخاصة بالمشاتل لضمان صحة وسلامة الأشتال، والتشديد على المشاتل المخالفة للأنظمة والإجرءات المعمول بها لإنتاج وتكاثر الأشتال والمؤثرة بشكل كبير على سلامة الأشتال والإنتاج كالنظافة ووسائل التعقيم وخلو الأشتال من الآفات والأمراض.

الزراعة تنظم زيارات رقابية على المشاتل في محافظة الوسطى 273866026_5095978740435001_1155356894190687128_n 273942039_5095977053768503_3649596448268855376_n
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