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ضمن حملة الحياة حق

وزارة الأسرى تُعرف طالبات مدرسة زهرة المدائن بقضية الأسرى

14 شباط / فبراير 2022 01:04

وزارة الأسرى تطلع طالبات مدرسة زهرة المدائن على معرض تراث الحركة الأسيرة
وزارة الأسرى تطلع طالبات مدرسة زهرة المدائن على معرض تراث الحركة الأسيرة

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين، مجموعة طالبات من مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات، وذلك ضمن حملة الحياة حق التضامنية مع الأسرى المرضى، وبرنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى الذي تنفذه الوزارة منذ سنوات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي. 


وشملت الزيارة لقاء وكيل الوزارة "أ.بهاء الدين المدهون" والذي بدوره رحب بالطالبات، وشدد على أهمية هذه الزيارة في تعريف الأجيال بثقافة الأسر، وأن يكونوا صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، كون الاحتلال يحاول اسكات صوت الأسرى خلف زنازينهم، ليخفي الانتهاكات الجسيمة التي تمارس بحقهم .


وتم اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وبدوره جسد أ. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى .

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