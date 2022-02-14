وزارة الأسرى تدعو للمشاركة بحملة "الحياة حق" لدعم الأسرى المرضى

غزة- الرأي

دعت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إلى التفاعل والمشاركة الواسعة في الحملة التضامنية "الحياة حق" والتي تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى مع سياسة الإهمال الطبي وفضح جرائم الاحتلال داخل السجون.



وشاركت الوزارة في إطلاق حملة "الحياة حق"، خلال مؤتمر صحفي عقد امس الاثنين، من أمام منزل الأسير المريض ناهض الأقرع بمشاركة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى.



وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة الوطنية تهدف إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى ما يتعرضون له سياسة الإهمال الطبي، والذي يمثل تجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للأسير الحق في العلاج والحياة، واطلاع المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المتمثلة بسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء).



وتشمل الحملة التي تستمر مدة أسبوع على العديد من الأنشطة والفعاليات ما بين إعلامي وإلكتروني ووجاهي وميداني، ينظمها الكل الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشارك فيها هيئات ومؤسسات حقوقية عربية وإسلامية ونشطاء ومناصرين من كافة أطياف الشعب الفلسطيني.



يُشار إلى أن أكثر من نحو (550) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم أسرى يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا، والأسير ناصر أبو حميد، بالإضافة إلى الأسيرة إسراء الجعابيص وغيرهم من الأسرى المرض.