سلطة المياه و القضاء يناقشان قضية المخالفين لحفر آبار المياه

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم برفقة المدراء العامون، مقر المكتب الفني في قصر العدل، لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالواقع المائي والبيئي ومناقشة الأحكام القضائية بحق المدانين بارتكاب مخالفات حفر آبار المياه العشوائية.



وطرح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أفكار ورؤى يمكن تنفيذها للخروج من أزمة المياه الحالية وتوفير مصادر بديلة من خلال تنظيم وتسوية أوضاع الآبار من الناحية القانونية.



حيث اعتبر رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار أ.أكرم كلاّب أن الجلسة تقع في اطار ضبط وضع الحالة المائية في قطاع غزة والآبار العشوائية من الناحية القانونية.



فيما استعرض د.يوسف ابراهيم أبرز المشاكل التي تواجه قطاعي المياه والبيئة، والأزمات المتكررة.



حيث اعتبر المستشار أ.أكرم كلاّب أن المشاكل القانونية التي تواجه قطاع المياه يجب حلها بأقرب وقت ممكن، من خلال تنظيم وعقد ورشة عمل مع مجموعة القضاة على مستوى محافظات قطاع غزة من خلال وضعهم بالصورة النهائية والجوانب المتضررة من الحفر العشوائي للآبار.



فيما أكد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والقانونية م.سامح أبو زعنونة أن هناك تراجع نوعي بكميات المياه، حيث اعتبر انه هناك استنزاف لمياه الخزان الجوفي بنسبة 30 %، مع العلم أن جهات الاختصاص تحاول قدر الامكان توفير البدائل للمواطنين من خلال تقديم الخدمة المائية من البلديات أو محطات التحلية أو معالجة مياه الصرف الصحي أو مياه مكروت الموفرة من الجانب الاسرائيلي، بالاضافة الى امكانية الاتسفادة من مياه الامطار.



وأفاد بأبرز الصعوبات القانونية التي تواجه سلطة المياه وجودة البيئة بحق المخالفين حيث أكد أن 50 % من الأحكام الصادرة تقع عليها غرامة مالية دون الــ 500 شيكل، مما يعتبر عقوبة ضعيفة بحق المخالفين بحفر الآبار العشوائية.



فيما أكد وكيل رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار أ.ايهاب عرفات أن العقوبات القانونية تشكل رادعا لكل المخالفين بحق آبار المياه، وسيتم النظر بالموضوع من خلال الاجتماع الشهري المقبل للمكتب الفني.



فيما صرح مدير عام وحدة حماية البيئة م.بهاء الدين الأغا فيما يتعلق بالواقع البيئي، أن استنزاف الموارد البيئة يجعلنا نلمس بشكل واضح تضررها واعتبر أن الملوّث الأول للبيئة هم البلديات حيث يتم ترحيل 2000 طن سنويا من النفايات الصلبة، لترحيها لمكبات النفايات الرسمية، لكن بالرغم من ذلك نرصد تجاوزات بيئية من قبل بلديات محافظات قطاع غزة، واعتبر أن هناك شكاوى بيئية يتم تلقيها من قبل المواطنين ويتم تحويلها للنيابة العامة فيما يبعد ويتم التعامل معها قانونيا، معتبر أن فرض الحصار الاسرائيلي يعتبر من أبرز العقبات التي تواجه قطاع البيئة.



فيما أكد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم أن الوحدة تقوم بشكل دوري بنشر التوعية سواء على جانب البيئة أو المياه، من خلال المنشورات الدورية والمستمرة، واعتبر أن المختبر البيئي المتوفر في سلطة المياه وجودة البيئة يجري فحوصات لكل المشاكل التي تتعلق بالهواء أو المياه أو التربة وغيرها، فيما طرح د.منذر فكرة توصيل جميع الأفكار التوعوية من خلال عقد لقاءات متعددة مع جميع القضاة من خلال ورشات عمل فنية.



في حين صرح المستشار القانوني في سلطة المياه وجودة البيئة أ.عماد بلال أن هناك تعاون مشترك بين سلطة المياه وجودة البيئة والنيابة العامة وسلطة القضاة والشرطة الفلسطينية.



فيما وعد المستشار أ.أكرم كلاب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لحل جميع القضايا العالقة المتعلقة بالجانب المائي، ووعد بتسهيل المهمة من طرفهم من خلال تواصل سلطة المياه وجودة البيئة مع المكتب الفني.



فيما اعتبر قاضي محكمة صلح غزة أ.ماهر الجملة بضرورة نشر الوعي المائي واهميته وخطورة تدهوره على أفراد المجتمع، وأكد على ضرورة عقد الاجتماع مع القضاة على مستوى محافظات قطاع غزة.



وفي ختام اللقاء، شكر المستشار أ.أكرم كلاب جميع الجهود المبذولة من قبل الطواقم الفنية من سلطة المياه وجودة البيئة ، مؤكدا على دعمه المتواصل والمستمر لتنفيذ جميع الأحكام القضائية بحق المدانين بارتكاب مخالفات حفر آبار المياه.