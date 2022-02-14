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في اطار التعاون مع الجهات القضائية

سلطة المياه تبحث مع النائب العام قضايا مشتركة

14 شباط / فبراير 2022 01:41

سلطة المياه تبحث مع النائب العام قضايا مشتركة
سلطة المياه تبحث مع النائب العام قضايا مشتركة

غزة- الرأي

زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم النائب العام في غزة د.محمد النحال وذلك لمناقشة عدة ملفات مشتركة بالعمل بين الطرفين.


فيما استعرض د.يوسف ابراهيم عن آلية عمل السلطة في قطاع المياه والبيئة وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم خلال تأدية العمل.


الزيارة كانت برفقة المدراء العامون من سلطة المياه وجودة البيئة، بحضور كلا من مدير عام وحدة مصادر المياه م.مازن البنا، ومدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة، ومدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم، والمستشار القانوني أ.مازن صادق.


واعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن العجز السنوي المائي مربتط بعدة عوامل أبرزها مستويات الزراعة، واستهلاك الانسان، وغيرها من العوامل.
فيما اعتبر د.يوسف ابراهيم أن ملف المياه يعتبر ملف أمن قومي، مؤكدا أن جودة المياه في تدهور كبير ومستمر، معتبراً أن المراقبة والمتابعة القانونية تشكو من ضعف باتجاه بعض المخالفين بحفر آبار المياه.


فيما أكد النائب العام د.محمد النحال أن التعامل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بتوفير البيانات المطلوبة، وأبدى النحال تعاون كبير بالعمل المشترك لتشكيل جلسات عمل فنية ولجنة مشتركة.
 

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