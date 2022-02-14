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الزراعة توقع مع الجامعة الإسلامية مذكرة تعاون بالقطاع الزراعي

14 شباط / فبراير 2022 01:57

الزراعة توقع مع الجامعة الإسلامية مذكرة تعاون بالقطاع الزراعي
الزراعة توقع مع الجامعة الإسلامية مذكرة تعاون بالقطاع الزراعي

غزة- الرأي

وقعت وزارة الزراعة الفلسطينية والجامعة الإسلامية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما من أجل العمل على تطوير القطاع الزراعي بكافة مرافقه، والسعي لتسخير كافة الإمكانيات الممكنة لتطوير الكوادر العاملة في هذا القطاع .


ووقع على المذكرة كلاً من د.أيمن اليازوري وكيل الزراعة،وأ.د.ناصر فرحات رئيس الجامعة، وذلك بحضور د. عبد الرؤوف المناعمة مساعد نائب الرئيس للشئون الأكاديمية، بالجامعة وعدد من المدراء العامون بالوزارة.


وذكر اليازوري في كلمته الترحيبية، أن هدف وزارته من توقيع المذكرة هو تعزيز أواصر إنتاج المعرفة  الزراعية،وتطويرها، عاداًًُ أنها فرصة لتبادل الخبرة والتدريب في المختبرات والمعامل المختصة.


وأشار اليازوري إلى أن الجامعة الإسلامية لها باع كبير في التطوير وتقديم الحلول في مجالات  التكنولوجيا المختلفة، مشيداًً بإسهاماتها المتميزة للتعاون في القطاع الزراعي.


من جهته، اعتبر فرحات، أن الزراعة ثالث أهم المجالات الخدمية الهامة بعد الصحة والتعليم، لافتاًً إلى أنها ثروة قومية تحتاج إلى توظيف كبير.


وتطرق فرحات إلى أن عمل الجامعة في المقاوم الأول هو التعليم ومن ثم في الدرجة الثانية هو البحث العلمي وخدمة المجتمع، متمنياًً أن يكون هذا التوقيع على المذكرة في هذا المجال بادرة تعاون للتطوير في مجالات أخرى.  


واتفق الطرفان على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات والخدمات الاستشارية في مجالات التنمية الزراعية  والبيئية لتطوير قطاع المياه والتربة، وكذلك تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنمية قدرات موظفي الزراعة من خلال برامج (الدراسات العليا، الدبلوم المهني المتخصص) التي تقدمه الجامعة، وتوجيه البحث العلمي باتجاه قضايا القطاع الزراعي، وتقديم التسهيلات الممكنة لذلك.


كما تنص المذكرة على تطوير وتنفيذ برامج ثقافية وتوعية مجتمعية حول القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي في محافظات قطاع غزة لخدمة كافة فئات المجتمع، و الاستفادة المتبادلة من المعامل والمختبرات والمرافق والوحدات المتخصصة حسب الحاجة، إضافة إلى تقديم الخدمات التدريبية وكافة الامتيازات الممكنة للطرفين.


يذكر أن  مذكرة التفاهم بين الزراعة والإسلامية تضمنت 12 بنداًً تشمل بنود أخرى تفصيلية حول أفق التعاون بين الطرفين.

 

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